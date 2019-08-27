РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 авг. В подмосковном Домодедове прошел Открытый турнир по пляжному волейболу, его участниками стали более 15 пар, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На этих выходных (24 августа – ред.) состоялся Открытый турнир по пляжному волейболу городского округа Домодедово, в котором приняли участие 10 мужских пар и 6 женских», – говорится в сообщении.

По итогам турнира первое место среди мужчин заняли Чернышев Алексей и Толмачев Александр. Второе место у Карпова Олега и Романенко Александра, а третье – у Любарец Сергея и Мухаметдинова Артура.

Призовые места среди женщин распределились следующим образом: первое место у пары Рязанцвей Екатерины и Зборовской Анны, второе – у Михеевой Ольги и Галкиной Ольги, третье место заняли Близнюк Ольга и Таран Виктория.