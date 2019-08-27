РИАМО - 27 авг. Пожарные спасли трех человек, включая ребенка, во время пожара в жилом доме на Ярославском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, дом 8, корпус 2 поступило в оперативную дежурную смену в 07:22. Происходило загорание на балконе и частично внутри квартиры на 10-м этаже в 12-этажном жилом здании.

«В 07:47 пожар ликвидировали, горели личные вещи и мебель на площади 7 квадратных метров. С вышележащего этажа спасли трех человек, из них один ребенок», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.