РИАМО - 27 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в шестиэтажном жилом доме на улице Малая Дмитровка в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 00:14 поступила заявка на загорание по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 25. Происходило загорание в одной из квартир на шестом этаже, а также перекрытий между 5 и 6 этажами на общей площади 20 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 02:10 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.