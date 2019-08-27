РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 авг. В роддоме Королева 28 августа будущим мамам и папам расскажут о родах с партнером, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель Королевской городской больницы.

Занятия «Школы мам» проходят в Королевском роддоме бесплатно с 16:30.

«Лекция «Партнер в родах» пройдет 28 августа, ее проведет доула, помощник в родах Анжелика Бинкина и расскажет о роли будущего папы в родах», – сказал представитель горбольницы.

На лекции также расскажут, как влияет присутствие помощника на исход родов, варианты и степень участия в родах, которые может выбрать супруг. Будущие мамы узнают о программе «Мягкие роды в Королевском роддоме».

Мероприятие пройдет в конференц-зале Королевского роддома, расположенного по адресу: улица Октябрьская, дом №30. На лекцию необходимо предварительно записаться по телефону: 8(965)104-34-93.