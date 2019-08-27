РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 авг. Житель подмосковного Королева получил год условно за мошенничество с продажей участка, он взял предоплату, но обязанности по демонстрации участка не выполнил, сообщил помощник прокурора города Андрей Мочалов.

22-летний житель Королева разместил на сайте объявление о продаже участка в Волоколамском горокруге стоимостью 150 тысяч рублей. На объявление откликнулась женщина. По требованию продавца, который объявил, что участок принадлежит его деду, она перевела на карту третьему лицу 15 тысяч рублей якобы для заключения сделки.

«Свои обязанности по демонстрации земельного участка и по оформлению всех необходимых документов подсудимый не выполнил. В судебном заседании он признал себя виновным и приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года», – сказал Мочалов.

По его словам, столь мягкий приговор подсудимый получил потому что впервые привлекается к ответственности. За подобные преступления предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы или крупные штрафы.