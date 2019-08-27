РИАМО - 27 авг. С 29 августа по 8 сентября столичном музее-заповеднике «Царицыно» пройдет II фестиваль исторических садов в миниатюре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Темой фестиваля этого года стали «Сады, вдохновленные историей». Известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры представят свои проекты, отражающие стили и идеи разных исторических эпох – от Древнего Рима и средневековой Франции до эпохи модерна и экспериментов нашего века», – говорится в сообщении.

В проекте «Русские горки» соединят два аттракциона – русские горки современного парка развлечений и катальные горки XVIII века. Инсталляцию окружат живыми растениями.

Авторы проекта «Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери» предлагают еще один путь возрождения знаменитого памятника. Сад «Мондриан» станет вариацией на тему одной из самых известных картин голландского художника.

Также на фестивале запланирована внеконкурсная программа, в которой примут участие пять музеев-заповедников: «Царское Село», «Ясная Поляна», «Горки Ленинские», Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и петербургский Летний сад.

В рамках программы представят точную копию композиции из луговых трав и цветов, которой, вероятно, любовался Лев Толстой. Специалисты Летнего сада воссоздадут по сохранившимся чертежам растительный лабиринт, существовавший при Петре I, но уничтоженный наводнением 1777 года.

Царскосельские садовники высадят 10-метровый цветочный партер, а сотрудники «Горок Ленинских» — мозаичную клумбу, точную копию той, что украшала парадный вход в дом миллионерши Зинаиды Морозовой в начале XX века.