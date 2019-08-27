РИАМО - 27 авг. Сотрудники МУ МВД «Балашихинское» выявили на территории городского округа 46 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД России.

Сотрудники полиции в рамках операции «Нелегал-2019» проверили ангарный комплекс, расположенный в деревне Дятловка.

«В результате проведенных мероприятий в отношении иностранных граждан составлено 46 административных протоколов за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ. Нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности. <…> На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России», – говорится в сообщении.

В отношении троих местных жителей возбудили уголовные дела по статье 322.3 - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемых поместили под подписку о невыезде.