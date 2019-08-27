РИАМО - 27 авг. В рамках ежегодной акции «Ночь кино» в столичных музеях, парках, библиотеках и кинотеатрах прошло 430 мероприятий, которые посетили порядка 24 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ночь кино» имеет один из самых высоких показателей посещаемости среди массовых акций в Москве, хотя столицу трудно чем-то удивить. Кино же остается одним из востребованных видов искусства, оно не имеет ни поколенческих, ни каких-либо других предпочтений. Миллионы людей любят и ходят в кино», — сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Завершением акции стал вечер, посвященный советскому фильму «Д’Артаньян и три мушкетера». В музее-заповеднике «Царицыно» также представили премьеру иммерсивного спектакля «Мушкетеры 40 лет спустя».

На станциях метро «Деловой центр», в высотке у «Баррикадной», в бассейнах «Чайка» и «Новый Вернисаж» в Измайлове зрители увидели «Метрополис» Фрица Ланга, музыкальную комедию Ивана Пырьева «Кубанские казаки», картину Аллы Суриковой «Будьте моим мужем!» и комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

В «Цифровом деловом пространстве» и кинотеатре «Иллюзион» зрители всю ночь смотрели новые российские сериалы и культовые зарубежные ситкомы. В кинотеатре «Звезда» показывали российские короткометражки.

Впервые перед «Ночью кино» состоялась дневная экскурсионная программа по местам, где в Москве снимают, хранят и показывают кино. Гости акции посетили Музей кино, «Мосфильм» и «Союзмультфильм», а также кинотеатр «Тула» и киноаппаратную кинотеатра «Звезда» сети «Москино».