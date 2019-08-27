РИАМО - 27 авг. В международном аэропорту «Шереметьево» задумались о сокращении количества голосовых сообщений, данная мера позволит создать более комфортные условия для пассажиров и сотрудников воздушной гавани, пишет во вторник газета «Известия».

Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с инициативой о реализации концепции «Тихий аэропорт» на базе «Шереметьева».

«Концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников», – говорится в материале.

Предлагается транслировать информацию, которая не относится к отправлению и прибытию рейсов, на электронных табло. К примеру, это данные о проезде до ближайших населенных пунктов или правила поведения в воздушной гавани.

Визуально и/или акустически ассоциация предлагает передавать сведения о времени отправления и прибытия рейса, о месте и времени регистрации на рейс, а также о его отмене.