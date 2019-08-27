РИАМО - 27 авг. На портале «Узнай Москву» появилась экскурсия, разработанная режиссером театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгением Каменьковичем, в маршруте продолжительностью 2 часа 40 минут запланировано шесть точек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это уже третья экскурсия в рамках спецпроекта «Москва театральная». В Год театра о своих любимых местах столицы рассказывают известные театральные деятели. Новый прогулочный маршрут для горожан и туристов подготовил Евгений Каменькович», — сказала заместитель мэра Москвы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

Прогулка начнется у станции метро «Спортивная». Именно в районе Хамовники Каменькович поселился после переезда в столицу. Он признается, что в первые годы очень тяжело привыкал к ритму города. Он с семьей прожил в Хамовниках 13 лет, и этот район по-прежнему остается у Каменьковича одним из любимых в городе.

Следующая точка на маршруте – Новодевичий монастырь. Режиссеру нравится не только архитектурный ансамбль монастыря, но и расположенный рядом с ним парк с прудами. Зимой он вместе с супругой и маленькой дочерью катался здесь на санках, а в другие сезоны любил просто прогуливаться по окрестностям.

Также во время прогулки участники экскурсии посетят спортивный комплекс «Лужники», Воробьевы горы, театр драмы и комедии на Таганке.

Евгений Каменькович – советский и российский театральный режиссер, заслуженный деятель искусств России, профессор Российского института театрального искусства. За свою творческую карьеру поставил около 50 спектаклей. Наиболее известные из них — «Дар» и «Современная идиллия». С 2012 года возглавляет Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко».