РИАМО - 27 авг. В столичном музее архитектуры имени Щусева пройдет выставка «Терраньи и Голосов: «Новокомум» в Комо — клуб имени Зуева в Москве. Сходства и параллели в авангарде», которая посвящена двум авангардным проектам первой трети ХХ века - жилому дому «Новокомум» в итальянском городе Комо и клубу имени Зуева в российской столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новокомум» и клуб имени Зуева уже не раз сравнивали из-за схожести стеклянных цилиндров. Работу Джузеппе Терраньи, как и итальянский рационализм в целом, продемонстрируют в России впервые. Также посетители смогут увидеть проектные и архивные материалы о клубе имени Зуева, которые ранее не выставляли.

«Приглашая зрителя сравнивать и размышлять, выставка избегает упрощений и скороспелых сопоставлений, она знакомит с двумя ключевыми произведениями архитектуры ХХ века и рассказывает о сопровождавших их появление непростых событиях истории Италии и Советского Союза между двумя мировыми войнами», — отметили кураторы проекта Алессандро де Маджистрис и Анна Вяземцева.

Выставка продлится с 5 сентября по 4 ноября. На ней будут представлены результаты научного исследования работ советского и итальянского архитекторов. Кроме того, гостям расскажут о культурных связях Италии и СССР.

В числе экспонатов — подлинные документы из коллекции Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева и фондов Российского государственного архива литературы и искусства. Выставку будет сопровождать фотопроект Роберто Конте и документальный фильм Анны Вяземцевой и Антона Овчарова, включающий интервью с ведущими исследователями искусства и архитектуры авангарда в Италии и России.