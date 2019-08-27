РИАМО - 27 авг. Подмосковный перевозчик «Мострансавто» продолжает набор водителей, на сегодня штат укомплектован на 90%, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.
«В связи с ростом транспортной работы в филиалах предприятия вакансии открыты, продолжается кампания по набору водителей. Для работников предусмотрен расширенный социальный пакет: предоставление общежития сотрудникам из других городов, льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников», - сказал собеседник агентства.
На предприятии действует программа переподготовки водителей на категорию «D». Зарплата работников «Мострансавто» является конкурентоспособной на подмосковном рынке.
В настоящее время в «Мострансавто» трудятся более 8 тысяч водителей.
«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.
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