РИАМО – 27 авг. Глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая высказалась против отмены линеек в московских школах 2 сентября и назвала данное предложение странным, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента образования и науки Владимира Раздина сообщили, что школам не рекомендовали проводить праздничные линейки 2 сентября в целях безопасности.

«Отмена школьных линеек в Москве в честь Дня знаний – странное решение. Для взрослых и детей начало учебного года всегда ассоциируется с первым звонком и общей линейкой. Так было всегда у многих поколений», – сказала Гурцкая.

По ее словам, начало учебного года – большой праздник, и не так важно, приходится он на 1 или на 2 сентября. А предложение собраться всем вместе накануне на общегородской праздник она назвала нереализуемым из-за большого числа школьников.

«Мне кажется, что кто-то искусственно пытается создать точку напряжения на ровном месте между родительской общественностью и городскими властями. И я призываю департамент образования пересмотреть принятое решение», – заключила Гурцкая.