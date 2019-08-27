РИАМО - 27 авг. С нового учебного года педагоги столичных школ смогут задавать часть домашнего задания в электронном виде через сервис «Яндекс.Учебник», пока такие задания будут получать только ученики начальных классов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это сервис с готовыми заданиями по русскому языку и математике для начальной школы с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Он поможет объединить возможности цифрового инструмента и «Московской электронной школы», - говорится в сообщении.

В прошлом учебном году электронным сервисом воспользовались 37 тысяч учителей из 79 регионов России, задания выполнили около 600 тысяч школьников.

Кроме того, педагоги по всей стране могут пользоваться сервисом «Урок музыки». Здесь собраны сценарии занятий по разным жанрам и стилям: от средневековой музыки до современной электроники и рэпа. «Уроком музыки» уже воспользовались учителя в 20 регионах России.