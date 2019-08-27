РИАМО - 27 авг. Более 1,7 тысячи автобусов «Мострансавто» оснащены системой IP-видеонаблюдения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы автотранспортного предприятия.
«Все транспортные средства, выпущенные после 2013 года, оборудованы системами аналогового видеонаблюдения. Дополнительно автобусы из последней поставки, 1758 единиц, оснащены системой IP-видеонаблюдения высокого качества», - сказал собеседник агентства.
По его словам, записи с видеокамер – важный ресурс для обеспечения безопасности пассажиров, водителя и самого транспортного средства.
«До конца года оборудование будет интегрировано в систему «Безопасный регион» (архив видеозаписей, который формируется благодаря аппаратуре, может стать дополнительным источником информации для правоохранительных органов при поиске пропавших без вести или розыске подозреваемых в преступлениях)», - подчеркнул собеседник агентства.
«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.
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