РИАМО - 27 авг. В подмосковном Домодедове устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего около одного из торговых центров, в результате которого был убит местный житель, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Тело 50-летнего мужчины обнаружили возле одного из торговых центров города Домодедово с проникающим колото-резаным ранением шеи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении.

Между мужчиной и неизвестным произошел конфликт на почве личной неприязни. Неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица, к нему причастного.