РИАМО - 27 авг. С начала лета основной подмосковный автотранспортный перевозчик «Мострансавто» зафиксировал рост ежедневного числа поездок, оплаченных банковскими картами и с помощью мобильных устройств, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.
«Сейчас пассажиры «Мострансавто» ежедневно совершают более 157 тысяч поездок по бесконтактным банковским картам и с помощью мобильных устройств, поддерживающих бесконтактную оплату. Прирост по сравнению с началом лета (июнем) составил 10 тысяч поездок в день», - сказал собеседник агентства.
Самыми активными с этой точки зрения на сегодняшний день являются жители Одинцова, которые совершают порядка 7,2 тысячи поездок ежедневно.
«Мы прогнозируем рост количества оплат по бесконтактным банковским картам уже в сентябре, в начале нового учебного сезона, после завершения сезона отпусков», - заключил собеседник агентства.
«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.
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