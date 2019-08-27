РИАМО - 27 авг. На столичном фестивале «Цветочный джем» стартовал конкурс на лучший рецепт домашнего варенья, в состязании примут участие жители всех округов Москвы, итоги будут подведены 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы обратились к жителям с просьбой прислать семейный рецепт варенья. Ведь почти в каждой семье есть особое варенье, которое готовила мама, тетя, бабушка или еще кто-то из членов семьи. Мы отобрали 31 рецепт, и теперь их авторы будут варить варенье прямо на площадках фестиваля, а помогать им будут профессиональные повара», — сказала заместитель директора по культурно-массовым и международным связям ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко.

Всего для фестиваля организовали порядка 60 площадок, где проходят разнообразные культурные мероприятия.

«Всего в разных уголках Москвы работает 58 площадок. Фестиваль включает разнообразную культурную, анимационную программу и даже театральные выступления, потому что у нас идет Год театра. Люди могут прийти на эти площадки, повеселиться, отдохнуть, поиграть, купить что-то вкусное, посмотреть театральное представление. В общем, провести время всей семьей весело и с удовольствием», — добавила Клименко.

Фестиваль «Цветочный джем» проходит в Москве в третий раз. Он продлится до 8 сентября. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 сада, созданных ведущими дизайнерами из 11 стран. При оформлении садов использовалось около 200 тысяч растений.

Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и других улицах.