РИАМО - 27 авг. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается до 22-23 градусов тепла, при облачной погоде осадков практически не будет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии гребня антициклона, при переменной облачности преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22, по области – 18-23 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западного направления со старостью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.

Синоптики называют такую погоду благоприятной для организма. В такие дни надо стараться больше бывать на воздухе, совершать дыхательные и спортивные упражнения. Это способствует укреплению иммунной и защитной систем организма, а также улучшает самочувствие и настроение.