РИАМО - 26 авг. На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии московского метро житель Московской области упал с платформы на жесткий путь, его передали врачам, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. Мужчине помогли подняться на платформу», - говорится в сообщении.

Потерпевшего передали врачам. Нарушение общественного порядка в результате происшествия не было.