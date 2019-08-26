РИАМО - 26 авг. В Москве потушили пожар на крыше административного здания в Богородице‑Рождественском монастыре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
«В 21:19 пожар ликвидирован. Уточненная площадь пожара составила 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Пожар в монастыре на улице Рождественка вспыхнул в понедельник около 19:00.
Информация о пострадавших не поступала. По результатам замеров проб воздуха, проведенных на месте пожара, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
На место тушения пожара привлекались 17 единиц техники и 56 человек личного состава.
Видео пожара в Богородице‑Рождественском монастыре в Москве>>
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