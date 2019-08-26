РИАМО - 26 авг. Красногорская детская команда шахматистов вернулась из Германии, где приняла участие в праздновании Дня города-побратима Хехштадт, 14-летний житель Красногорска стал победителем турнира по быстрым шахматам, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Главной темой торжеств по случаю Дня города стали шахматы. На молодежном турнире по быстрым шахматам среди 47 юных шахматистов из 18 городов победителем стал красногорец Дмитрий Емельяненко - он выиграл семь партий из семи. А первое место среди шахматистов в возрасте до 12 лет занял еще один житель Красногорска Матвей Малых», — говорится в сообщении.

В рамках праздничной программы состоялся сеанс одновременной игры с двукратным чемпионом Германии Хэльмутом Пфлегером. С ним посоперничали в том числе и девять юных шахматных талантов из АНО «Детский шахматный клуб «ГАРДЕ». Игра длилась шесть часов и закончилась в пользу гроссмейстера. Однако среди четырех спортсменов, которые смогли одержать победу в поединке с чемпионом, оказался житель Красногорска - двенадцатилетний Игорь Емельяненко.

Делегация шахматистов из Красногорска приняла участие в праздничном шествии в честь Дня города Хехштадт. Они передали бургомистру Геральду Брему поздравительный адрес главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, памятный подарок и приглашение посетить Красногорск на День округа с ответным визитом.