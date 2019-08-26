РИАМО – 26 авг. Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов 30 августа проведет совещание с местными предпринимателями, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Встречу организовало руководство Московской области, она начнется в 11:00 по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, здание дома правительства Московской области, зал приемов, минус первый этаж.

«Регистрация на участие по ссылке. Окончание регистрации – 27 августа 2019 года, 10:00», – говорится в сообщении.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно будет на официальном сайте правительства Московской области.