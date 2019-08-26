РИАМО - 26 авг. Бизнесменов Московской области пригласили обсудить мотивацию для создания собственного дела, встреча пройдет 12 сентября в присутствии экспертов сферы предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Встреча «Предпринимательская инициатива: проблемы и источники роста» пройдет в рамках Московского финансового форума. Помимо факторов, побуждающих к созданию бизнеса, организаторы мероприятия обсудят с собравшимися, насколько эффективен для россиян национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Согласно социологическому исследованию НАФИ, 29% россиян хотели бы заняться собственным бизнесом, однако, по данным национального отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства», в 2018 году лишь 5,1 % российских граждан заявили, что в ближайшие три года планируют открыть бизнес», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, Подмосковье входит в число лидеров в стране по динамике роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году в Московской области создано 13240 таких субъектов.

«Благодаря новым федеральным и региональным мерам поддержки предпринимательства и мероприятиям, которые разработаны в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», мы рассчитываем, что динамика улучшится», — добавил Хромов.

В работе сессии примут участие уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства экономического развития Российской Федерации Милена Арсланова, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин и многие другие.

Мероприятие пройдет 12 сентября 2019 года с 10:00 до 11:30 в Центральном выставочном зале «Манеж» (город Москва, Манежная площадь, дом №1), зал II.

Для участия необходима предварительная регистрация по электронной почте: mff2019@economy.gov.ru.