РИАМО - 26 авг. В ходе круглого стола представители властей округа Наро-Фоминск решили, что в будущем стоит приложить еще больше усилий, чтобы воспитать в подростках культуру терпимости к другим национальностям и религиям, сообщается на сайте РОО «Татарский национальный центр Московской области».

Собрание прошло 22 августа в Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе №4. Перед участниками встречи выступил заместитель председателя РОО «ТНЦ МО», член координационного совета при администрации Наро-Фоминского городского округа по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, взаимодействия с национальными, общественными и религиозными объединениями Энвер Софинов.

«Он рассказал о национальном составе жителей Наро-Фоминского городского округа, об истории ислама и татарской общины в округе, о социально-культурных и этнографических проектах Татарского национального центра Московской области», — отмечается в материале.

Модерацией мероприятия занимались директор МАУ ДПО «Учебно-методический центр» Наталья Лахмытко и директор СОШ №4 Елена Беликова.

Собравшиеся к концу мероприятия совместно пришли к выводу, что нужно активнее воспитывать терпимость в подрастающем поколении. Необходимо провести работу, которая сформирует в подростках и молодежи культуру толерантности, миролюбия, достижения социального согласия, на противодействие эскалации культуры социальной агрессии, национальных конфликтов, экстремизма, терроризма и фанатизма в полиэтническом, поликонфессиональном и поликультурном российском обществе.

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Виталий Тамаркин, начальник территориального управления администрации Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов, заместитель начальника управления по территориальной и информационной политике, социальным коммуникациям и рекламе Владимир Амелин.

Также там присутствовали депутат Московской областной думы Александр Баранов, заместитель председателя общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Наталья Мамаева, председатели комиссий общественной палаты Наро-Фоминского городского округа Ольга Тихонова и Александр Межберг, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Наро-Фоминском городском округе Ирина Эрмель.

Кроме того, в встрече приняли участие имам-хатыб Наро-Фоминского городского округа Ильдар хазрат Бедердинов, протоиерей Наро-Фоминского благочиния РПЦ Алексий Марченков, педагоги, работники сферы культуры, журналисты и школьники.