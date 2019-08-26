РИАМО - 26 авг. Проект второго маршрута Московских центральных диаметров включает в себя строительство восьми новых остановочных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Для удобства пассажиров мы заложили в проект МЦД возведение новых станций. Какие-то платформы откроем вместе с запуском диаметров, какие-то введем позже. Так, на маршруте второго диаметра Нахабино – Подольск в активной стадии строительства станции «Пойма», «Волоколамская», «Щукинская», «Курьяново» и «Остафьево», – сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он добавил, что на следующих этапах реализации проекта планируется построить еще три остановочных пункта. С платформ «Марьина Роща» и «Печатники» пассажиры смогут пересесть на одноименные станции метро и будущие станции Большой кольцевой линии метро.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.