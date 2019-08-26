РИАМО - 26 авг. В «Артеке» состоялось торжественное закрытие международной профильной смены по русскому языку института Пушкина, в работе смены участвовали дети из 13 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«Участниками смены стали 100 детей из 13 стран мира: Абхазии, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Донецкой области, Египта, Ирландии, Ливана, Марокко, Палестины, Турции, Эстонии», — говорится в сообщении.

На закрытии была проведена традиционная лотерея — розыгрыш сертификатов на бесплатное обучение на летних курсах русского языка в институте Пушкина в Москве. Счастливую возможность продолжить углубленное изучение русского языка в России получили Амер Юсеф из Марокко, Нора Лили Ланг из Венгрии и Загха Юсеф из Палестины.

«Один из любимых проектов института Пушкина – международная смена по русскому языку в «Артеке». Думается, что это прекрасное сочетание: изучение русского языка на берегу моря в окружении твоих сверстников под внимательным руководством послов русского языка, преподавателей института и вожатых лагеря», — рассказала ректор института Пушкина Маргарита Русецкая.

По словам преподавателя института Варвары Филипповой, участники смены были очень мотивированы изучать язык.

«Я работала с детьми, которые совсем немного знают русский. На занятиях мы с ними пели песни, чтобы они могли изучать слова и правильно интонировать звуки, рисовали, играли, например, отгадывая слова. Ко всему, иностранные школьники были в отряде с русскоязычными детьми, что позволило им довольно быстро включить русский язык и начать говорить», — отметила преподаватель.

Некоторые участники смены планируют дальше учиться в России.

«Я планирую получить высшее образование в России, люблю читать писателей в оригинале на русском. Чтобы приехать в «Артек», надо было проявить креативность, работать в команде, и, конечно, обладать определенными знаниями», – поделился гость из Эстонии Кристьян Аумейстер.

Школьница из Белоруссии Анна Финская рассказала, что ее ожидания от посещения лагеря полностью оправдались.

«Обменялись с ребятами из разных стран контактами в соцсетях, планируем общение в дальнейшем. Это незабываемые воспоминания. Я хочу стать журналистом, поэтому русский язык для меня очень важен. Я играю на фортепиано и люблю рисовать. Больше всего запомнилось занятие «Литературный Оскар». Номинантов было подобрать не сложно, я много читаю, люблю фантастику и детективы, как на русском, так и на английском», — рассказала девушка.