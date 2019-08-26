РИАМО - 26 авг. По предписаниям управления Госадмтехнадзора Московской области за неделю устранили 21 повреждение теплотрассы в одиннадцати городских округах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы провели мониторинг состояния и содержания наземных участков линий теплосети в рамках операции «Теплотрасса».

«В селе Усады городского округа Ступино было устранено нарушение в содержании наземных частей линейных сооружений и коммуникаций теплотрассы. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора нарушения устранила ответственная организация МУП «ПТО ЖКХ», — сказал начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

На двух участках теплотрассы – в селе Полуряденки по улице Озерская, дом №18, и в переулке Болотный, дом №12, городского округа Озеры – восстановлена наружная изоляция и приведены в надлежащее состояние люки.

В городе Коломна по адресу улица Полянская, дом №9А, приведена в порядок внешняя изоляция теплотрассы.

Наружная изоляция наземных линий теплосети, газо- и водопроводов в надлежащее состояние приведена в Дмитрове по улице Профессиональная у строения 72А.

Устранены нарушения установленных нормативно-правовыми актами порядка и условий содержания наземных участков теплосети вблизи дома №1 на проспекте Бугрова в Орехово-Зуевском городском округе.

Приведены в порядок участки теплотрассы в поселке Шатурторф городского округа Шатура по улице Интернациональной, дом 12А, и на улице Красные ворота, дом №19.

В Электрогорске на улице Кржижановского напротив дома №1 и на Советской площади, №11, по требованию инспекторов Госадмтехнадзора региона произведена уборка мест общественного пользования и восстановлена наружная изоляция наземных линий теплосети.

В Воскресенске частный предприниматель был привлечен к административной ответственности за нарушение требований к внешнему виду, состоянию и содержанию ограждений вокруг объекта теплотрассы у домов №№19 и 21 по улице Кагана. Нарушение было устранено. А в поселке Белоозерский городского округа Воскресенск на улице Юбилейной возле домов №№12 и 13 приведены в надлежащее состояние наземные части теплотрассы.

Повреждение кабельной линии электропередачи было устранено при производстве работ по устройству наружных сетей теплоснабжения в городском округе Красногорск в жилом квартале «Изумрудные холмы» около Балетной школы на улице Аннинской.

Пять нарушений в содержании теплотрасс устранены за неделю в городском округе Луховицы. Так, на улице Жуковского, №№30А и 28А, были приведены в надлежащее состояние коммуникации, а также газоны и участки с зелеными насаждениями. А в поселке Белоомут на улице Большая Площадь, дом №36, и на улице Комсомольская, 1Б, устранены недочеты в содержании люков смотровых колодцев.

Ремонт теплотрассы проведен в Раменском по улице Космонавтов у дома №22. По завершению земляных работы благодаря предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья были устранены замечания по содержанию наземных участков теплотрассы.