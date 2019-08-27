Сборы в школу – дело затратное, хотя, если пройтись по распродажам, можно хорошо сэкономить. Однако некоторые родители первоклашек и старшеклассников такую задачу не ставят – наоборот, они готовы потратиться и даже влезть в долги ради того, чтобы их ребенок блистал в школе не только знаниями, но и брендовой одеждой и дорогими аксессуарами. Зачем брать кредиты на подготовку к 1 сентября, РИАМО рассказали жители Московского региона.

Мешки для сменки за 5 тысяч рублей

Марина, 36 лет, сотрудник call-центра:

Потратила почти 100 тысяч рублей

«У нас двойняшки идут в третий класс. Хотя достаток в семье выше среднего – муж получает около 200 тысяч рублей, в этот раз у него случился приступ жадности. Он решил сэкономить и выделил мне 15 тысяч на двоих. Это смешно, хватит только на обувь!

Когда мужа переклинивает, уговаривать его раскошелиться бесполезно. Поэтому я отнесла в ломбард золотой браслет, подарок на пятилетие свадьбы, за него мне дали почти 40 тысяч рублей. Еще 50 тысяч заняла у подруг, как-нибудь выкручусь.

Я собрала девочкам рюкзаки с самыми лучшими и дорогими принадлежностями – считаю, что на этом нельзя экономить. Рюкзаки покупала в «Детском мире» по 4,5 тысячи рублей каждый, канцелярка вместе с папками для ИЗО обошлась примерно по 7 тысяч рублей.

Плюс мешки для сменки – сейчас с пакетами, как в нашем детстве, уже не ходят!

Платья шили на заказ у портнихи, ткань от Armani я нашла в интернете. Два платья вышли в районе 25 тысяч рублей за каждое. Всего потратила около 100 тысяч на двоих».

Алина, 28 лет, фрилансер (Москва):

Потратила около 120 тысяч рублей

«Дочка в пятом классе, мы ходим в элитную гимназию, и одеты там все соответствующе. Это во дворе летом можно побегать в чем-то попроще, а в классе у нас все носят дорогую качественную форму.

Например, я купила туфли Clarys за 7 тысяч рублей, сама без новых сапог осталась.

Мешок для сменки Jeune Premier обошелся в 5 тысяч рублей. Правда, на саму сменку денег не хватило, жду зарплату.

Всего в этом году сборы в школу обошлись мне под 120 тысяч рублей. Хорошо, помогли родители – работающие пенсионеры, дали 20 тысяч рублей. Переводить ребенка из класса, где у нее уже друзья, хороший коллектив, не хочется. Иногда с ужасом думаю – а что дальше? Хоть почку продавай».

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Планшет Apple и Louis Vuitton в кредит

© сайт мэра Москв

Наталья, 40 лет, воспитатель (Москва):

Потратила 185 тысяч рублей

«Я не фанат больших трат на сборы в школу, но в этом году случилась незапланированная трата. Мы с мужем пообещали дочке, если закончит восьмой класс на отлично – купим ей рюкзак Campus от Louis Vuitton, который она давно хотела, потому что у подруги такой же. Если честно, мы не ожидали, что наша хорошистка принесет дневник с одними пятерками за год.

Рюкзак стоит около 170 тысяч рублей. Но слово нужно держать, поэтому пришлось взять кредит. Будем платить пять лет по 3,5 тысячи в месяц. Остальные траты на школу составили 15 тысяч рублей».

Наталья, 32 года, финансист (Троицк):

Потратила 145 тысяч рублей

«Чтобы собрать своего восьмиклассника к новому учебному году, я влезла в долги – одолжила у подруг 100 тысяч рублей.

Эти деньги пошли на планшет Apple iPad Pro 11. Денег жалко, конечно, но лучше уж один раз потратиться на хорошую технику, чем потом менять гаджет каждый год. Ребенку учиться еще четыре года, стоит пожалеть спину – таскать на себе все учебные пособия никакого здоровья не хватит.

Еще 45 тысяч рублей ушло на экипировку: кожаная сумка Sergio Belotti, костюм на заказ, обувь, канцелярские принадлежности».

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Марианна, 25 лет, домохозяйка (Красногорск):

Траты – примерно 150 тысяч рублей

«У меня муж бизнесмен, сына в первый класс мы одевали в Европе, там нет риска нарваться на подделку.

В нашем лицее зеленый дресс-код, и мы приобрели два костюма за 550 евро каждый от итальянского бренда Il Gufo в зеленых тонах – и нарядно, и практично. А вот рубашки решили дорогие не брать, лучше их менять почаще. Поэтому взяли четыре штуки Tommy Hilfiger, в среднем по 100 долларов каждая.

Обувь для всей семьи в Ecco закупаем, и с нашим первоклашкой решили не экономить – купили две пары мокасин за 150 евро каждая, на физкультуру заказали «конверсы» из США за 130 долларов. Рюкзак от Hummingbird подарила свекровь – не знаю, сколько стоит. Ну, и по мелочи вышло еще тысяч 30.

С канцелярскими товарами сильно не заморачивались, пошли в ближайший магазин и купили там самое лучшее из ассортимента на 10 тысяч рублей».

Оксана, 43 года, бизнесмен (Москва – Ницца):

Траты – около 150 тысяч рублей

«У меня младший сын – первоклассник. Мы идем в обычную московскую школу, у нее хорошие показатели, особого смысла в элитных образовательных учреждениях я не вижу.

На сборы к школе я уже потратила 130 тысяч рублей. Два костюма на заказ вышли по 27 тысяч рублей каждый. Ткань не брендовая, но качественная и своих денег стоит. К костюмам обязательный аксессуар – ремень, тоже брендовый, за 15 тысяч рублей, три рубашки от Armani Junior по 6 тысяч каждая.

Может, я старомодна, но считаю, что к рубашкам нужны запонки. Мы купили золотые за 17 тысяч рублей.

Обувь заказывала по индивидуальным меркам – две пары кожаных туфель для сменки за 9800 рублей каждая. Спортивный костюм для физкультуры у нас самый обычный – Nike за 5 тысяч.

Я не считаю, что первокласснику жизненно необходим смартфон, а вот часы с «маячком» нужны обязательно. Сыну приобрела хороший гаджет – Elari KidPhone за 6,5 тысяч рублей.

Сын просит рюкзак Lego, но я сомневаюсь в его эргономичности. Поэтому, скорее всего, выберу комплект-ранец Scout SUNNY, он в районе 20 тысяч стоит».

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