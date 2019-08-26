РИАМО – 26 авг. В усадьбе Захарово в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина 24 августа прошел ежегодный фестиваль «Традиция», его посетили более 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Фестиваль «Традиция», который уже в 4-й раз принимала на своей территории пушкинская усадьба Захарово, является одним из главных летних культурных событий нашего муниципалитета. В течение всей субботы для гостей были развернуты 10 тематических площадок, на которых суммарно прошло более 60 мероприятий. В центре внимания – классическая и современная музыка, литература и поэзия, народное творчество и исконно русский фольклор», –сказал глава городского округа Андрей Иванов.

В фестивале приняли участие его организаторы – известный российский писатель Захар Прилепин и продюсер, художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Как отметил худрук МХАТ, фестиваль «Традиция» органично синтезирует в одном контексте лекции по литературе и философии, музыку, песни, танцы, а также выступления артистов в самых разных жанрах.

На фестивале работала выставка работ современных авторов, на ней были представлены следующие направления: живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, кино, театр, танец, религиозное искусство, каллиграфия, графический дизайн и многое другое.

Для юных участников фестиваля прошли театрализованные представления. Ребятам показали спектакли «Сказка о рыбаке и рыбке» Елены Трещинской, «Аленький цветочек» театра «Таратумб». Кроме того, на празднике можно было всей семьей выстроить крепость из сена, посетить мастер-классы по гончарному мастерству и плетению венков, заняться русским ткачеством.