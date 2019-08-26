РИАМО - 26 авг. В реанимации Луховицкой больницы начал работать новый анестезиологический комплекс, который позволит более оперативно реагировать на любые изменения самочувствия пациента во время проведения наркоза, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В медицинском учреждении теперь функционируют три наркозно-дыхательных аппарата. Они позволяют провести анестезию пациентам любого возраста: и взрослым, и детям, и новорожденным. Этого преимущества были лишены аппараты, на которых работали в данной больнице ранее.

«Оборудование было приобретено за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС. Аппаратуру оперативно доставили, наладили и ввели в эксплуатацию. На следующий день она уже была использована во время проведения операций», – сказал врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Яныкин.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, новый комплекс способен выполнять разнообразные функции. Он может проводить искусственную вентиляцию легких, а также выполнять роль анализатора для анестезиологических газов и встроенного медицинского аспиратора.

«Все это облегчает работу анестезиолога в операционной. Аппарат позволяет быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию во время проведения наркоза, что серьезно повышает безопасность пациента», – заключила Мухтасарова.