РИАМО - 26 авг. Из-за пожара в Богородице‑Рождественском монастыре в столице перекрыли улицу Рождественку, движение регулируют инспекторы центра организации движения города, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Пожар в монастыре на улице Рождественка вспыхнул около 19:00.

«Улица Рождественка перекрыта. Экипаж дорожного патруля ЦОДД регулирует движение в районе. Объезжайте!» — говорится в сообщении.

В 19:50 возгорание в монастыре локализовали на площади 400 квадратных метров.

Видео пожара в Богородице‑Рождественском монастыре в Москве>>