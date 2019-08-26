РИАМО - 26 авг. Застройщиков в Подмосковье за два дня оштрафовал на 4,3 миллиона рублей, в основном это были нарушения, связанные с документами и отчетностью, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзором 19-20 августа по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 4,375 миллиона рублей», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 8 постановлений на 800 тысяч рублей, 5 постановлений за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 500 тысяч рублей, 3 постановления на 1 миллион за строительство без разрешения, а также 23 постановления на 1,29 миллиона рублей за нарушения отчетности по деньгам дольщиков.

В отношении двух строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, девяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения.