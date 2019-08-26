РИАМО – 26 авг. Организаторы торгов на проведение капитального ремонта детских площадок в Бронницах нарушили порядок проведения электронного аукциона, незаконно не допустив подрядчика до участия, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Не допущенный до торгов исполнитель ООО «Ресурс» обратился в Московское областное УФАС с жалобой на действия «Управления единого заказчика города Бронницы».

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Ресурс» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.