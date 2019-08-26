РИАМО - 26 авг. Жителям Подмосковья рассказали, что нужно сделать, чтобы им приходили СМС-уведомления с информацией о времени и месте судебного заседания, говорится в сообщении пресс-службы управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.

Для этого требуется оформить расписку, в которой обязательно указать номер своего мобильного телефона.

«Образец расписки можно скачать на сайте мирового судьи Московской области. Зайти на сайт нужного мирового судьи можно через интернет-портал государственной автоматизированной системы «Правосудие» www.sudrf.ru», — говорится в сообщении.

Когда услуга станет доступна, жителям нужно будет только следить за приходящими текстовыми сообщениями по СМС и вовремя сообщать в суд, если изменился номер телефона.