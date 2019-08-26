РИАМО - 26 авг. В рамках фестиваля «Цветочный джем» подготовили экскурсии по городу с рассказами об особенностях выставленных на конкурс садов, растительности и истории, также посетителей фестиваля научат выращивать лаванду и ромашку, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Во время содержательных трехчасовых прогулок экскурсоводы расскажут горожанам о садах конкурса, а также поведают, с какой историей связаны места, на которых расположены сады, и поделятся интересными научными фактами. Например, в яблоневом саду у метро «Добрынинская» расскажут об открытиях Ньютона.

«Кроме того, все желающие могут присоединиться к увлекательным экскурсиям по зеленым островкам Москвы – бульварам, садам и паркам, узнать историю растительного мира столицы, о растительных мотивах в архитектуре и творчестве писателей и поэтов, живших в Москве, и многом другом», — говорится в сообщении.

Познавательные прогулки отправляются с площадки фестиваля, находящейся по адресу: улица Новый Арбат, дом №13, по четыре раза в день – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Гид проведет участников экскурсии по Новому Арбату, Поварской улице, Никитскому и Тверскому бульварам и расскажет им, как в былые времена на месте этих улиц фруктовые сады и цветник сменяли густые хвойные леса, а также о том, как сейчас взаимодействуют с городом парки, бульвары и скверы.

Во вторник пройдет экскурсия «Садовое кольцо – новая веха Скородома», на которой участники посмотрят на эту местность как бы сквозь очки прошлого. Они увидят развлечения с давней историей, такие как гуляния с балаганами, карусели, увеселительную железную дорогу с паровой тягой.

Кроме того, им покажут дом-коммуну, вдохновивший Ле Корбюзье на создание современных городов, и узнают множество других любопытных фактов. А в программе среды – прогулки по Александровскому саду, Гоголевскому бульвару и удивительным арбатским дворикам.

«Также в шале на улице Новый Арбат, дом №13, работает лекторий, где о ландшафтном дизайне рассказывают ведущие профессионалы в этой области. В пятницу, в 15:00, обсудим то, как устроен «Красный сад» на Баррикадной улице – как он создавался, как за ним ухаживают, в чем была задумка авторов и чем они вдохновлялись», — добавляется в материале.

На площади Революции пройдут мероприятия, посвященные домашним садам. Так, в ходе ботанических уроков в одном из шале на этой площадке гости смогут научиться выращивать лаванду, декоративные перцы и пряные травы, такие как розмарин и базилик. А чтобы растение удачно вписалось в интерьер дома, горожанам покажут, как изготовить для них красивые коробочки и горшочки.

Поучаствовать в мероприятиях и пройти на площадки можно будет бесплатно. Мастер-классы рассчитаны на детей от шести лет. При наличии свободных мест в них могут участвовать и взрослые.