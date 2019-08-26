РИАМО - 26 авг. На всех маршрутах «Мострансавто» в Подмосковье проверят свыше четырех тысяч программ звукового информирования до начала учебного года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Сотрудники компании-перевозчика запустили серию проверок, так как скоро количество пассажиров увеличится в разы из-за занятий в школе, а у взрослых завершится сезон отпусков. Так, до осени аудиоинформаторы обеспечат актуальной информацией.

«Маршрутная сеть предприятия, насчитывающая сейчас 1274 маршрута, постоянно совершенствуется. Корректировке подвергаются схемы маршрутов и количество остановочных пунктов по ходу следования автобусов. За последние три месяца изменения произошли в Красногорске, Дмитрове, Коломне, Люберцах, Егорьевске и других округах», — говорится в сообщении.

С 2014 года заводы выпускают новые подвижные составы, которые созданы с учетом комфорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Например, для слабовидящих пассажиров в автобусах марки ЛиАЗ-5250 «Вояж» предусмотрены кнопки остановки по требованию со шрифтом Брайля, а также откидные аппарели.

Сегодня почти все транспортные средства «Мострансавто» оборудованы необходимыми приспособлениями маломобильных граждан.

«По громкой связи пассажирам объявляют названия остановочных пунктов, а также информируют о способах оплаты проезда, правилах поведения в автобусах, транспортной и пожарной безопасности. Кроме того, в праздничные дни в аудиоиноформаторах звучат поздравления с Новым годом, 8 Марта и другими», — добавляется в материале.

Во время майских праздников из громкоговорителей автобусов данного перевозчика доносятся вводная информация об исторических местах региона, где шли ожесточенные бои за Москву.

Сейчас в транспортных средствах звучат аудиоролики о «туристических жемчужинах» и точках притяжения жителей и гостей Подмосковья.