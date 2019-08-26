РИАМО – 26 авг. В Москве выставят на торги оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) для нужд ГУП «Мосгортранс», победитель аукциона выступит страховщиком для московского наземного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

В рамках закупки будут закуплены полисы ОСАГО для автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов, которые находятся на балансе «Мосгортранса».

«Свыше 21 тысячи полисов ОСАГО будет закуплено у победителя электронного конкурса», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Публично представят закупку в рамках «Биржи торгов» 28 августа. К участию приглашаются страховые компании. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, улица Петровка, дом №15. Начало в 10:00.

Принять участие в публичном представление можно бесплатно по предварительной записи на сайте.