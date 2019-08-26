РИАМО - 26 авг. В подмосковном Видном продолжают масштабное благоустройство центральной части города, глава Ленинского района Валерий Венцаль лично опробовал один из элементов инфраструктуры - памп-трек, который уже готов к эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Специальная велосипедная трасса представляет собой чередование ям, кочек, контруклонов и не содержит ровных участков.

«Трасса для новичка хоть и непривычная, но уверен, что она придется по вкусу нашей молодежи. Здесь смогут заниматься и дети, и взрослые, и профессиональные спортсмены, и любители. Уверен, что в ближайшее время у нас появятся специалисты, которые возьмутся за развитие этого спортивного направления: тренеры по скейту, по роликам, по BMX», — сказал Венцаль.

После тестового заезда глава провел заседание штаба по благоустройству, на котором потребовал четкого и неукоснительного выполнения графика по всем видам работ.

Благоустройство в центре Видного станет крупнейшим в 2019 году. На его реализацию запланировали израсходовать 345 миллионов рублей. 189 миллионов – из областного бюджета, 156 – из местного.

Проект общественной зоны около кинотеатра «Искра» и Тимоховского пруда был опубликован еще в апреле этого года. Он вызвал большой интерес у жителей города и поддержан сообществом молодых урбанистов Видного.

В проекте проработано все до мельчайших деталей, прописаны все растения, которые будут высажены в рамках благоустройства, все типы покрытия и мощения.