РИАМО - 26 авг. В Москве локализовали возгорание на крыше административного здания в Богородице‑Рождественском монастыре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«В 19:50 пожар локализован на площади 400 квадратных метров. На место тушения пожара прибыли 18 единиц техники и 67 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Пожар в монастыре на улице Рождественка вспыхнул в понедельник около 19:00.

Информация о пострадавших не поступала.

Видео пожара в Богородице‑Рождественском монастыре в Москве>>