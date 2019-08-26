РИАМО – 26 авг. Партию хризантем из Италии уничтожили после проверки специалистов Россельхознадзора, цветы оказались заражены калифорнийским трипсом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Карантинный объект выявили на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский городской округ), при досмотре срезов цветов кустовых хризантем, происхождением Италия», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем и отмечен более чем на 250 видах растений.