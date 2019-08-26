РИАМО – 26 авг. В Подмосковье по программе губернатора с начале текущего года установили 48 новых детских площадок площадью 450 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы активно завершаем программу по установке детских площадок в Подмосковье. Все работы будут завершены до 30 сентября. На сегодня уже готовы 48 новых больших площадок по губернаторской программе», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Яркие разноцветные замки, космические корабли, лесные избушки все чаще становятся отличительной чертой дворов в подмосковных городах. Эскизы на выбор предлагают жителям. В этом году впервые вместе с родителями элементы, которыми будут насыщены площадки, выбирали и дети. Все площадки имеют мягкое безопасное резиновое покрытие яркого цвета.

«Главная идея создания комфортной среды в городах региона состоит в том, чтобы сделать окружающее человека пространство таким, в котором приятно жить. Современная площадка – это серьезная конструкция, которая должна соответствовать всем требованиям ГОСТа», – подчеркнул Хайкин.

Всего в Московской области по губернаторской программе в 2019 году планируется установить 246 современных детских игровых площадок. Свыше 1,3 тысячи детских площадок будет установлено и модернизировано в ходе комплексного благоустройства дворовых территорий.