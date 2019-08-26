РИАМО - 26 авг. В подмосковном Одинцове 24 и 25 августа состоялся первый официальный чемпионат по воздушно-силовой атлетике, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Федерации воздушно-силовой атлетики России.

«24 и 25 августа в городе Одинцово в Московской области прошел первый чемпионат Федерации воздушно-силовой атлетики России, в рамках которого так же прошел фестиваль воздушно-силовой атлетики 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что соревнования прошли в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе при поддержке администрации Одинцовского городского округа Московской области, Всероссийской федерации школьного спорта, комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, а также при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

«Чемпионат ФВСА России и фестиваль воздушно-силовой атлетики 2019 года стали первыми соревнованиями по новому виду спорта, которые были проведены по спортивному принципу. За победу участники боролись уже не просто как увлеченные, любящие и уважающие этот новый вид спорта, но уже как настоящие спортсмены», - заявил президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков.

Он отметил, что участники проходили квалификацию, отборочный тур, полуфинал и в финале соревновались за бронзу, серебро и золото.

Участниками фестиваля стали атлеты возрастом от 6 лет. Соревнования прошли в дисциплинах «пилон», «воздушное кольцо» и «воздушные полотна» в категориях «Соло» и «Капл» (дуэт).

В чемпионате и фестивале приняли участие представители спортивных команд из Москвы, Московской области, в частности из Электростали и Люберец, из Курской, Брянской областей и Краснодарского края.

По словам главного судьи чемпионата ФВСА России Ольги Немыкиной, проведенные соревнования имеют огромную важность и для участников, и для всей спортивной системы.

«Воздушно-силовая атлетика сегодня пытается занять свое место в спорте высших достижений. Этот чемпионат - первые уверенные шаги на этом пути. Спортсменам нашего вида спорта придется привыкнуть к новым спортивным правилам проведения соревнований по воздушно-силовой атлетике. Так же хотела бы отметить, что у многих спортсменов, чьи программы оценивала наша судейская бригада на этом чемпионате, очень хорошие перспективы развития в новом виде спорта», - добавила Немыкина.

Соревнования проводились с целью развития воздушно-силовой атлетики в России, популяризации эстетических видов спорта как массовых и зрелищных среди молодежи. Как заявляют организаторы, проведение чемпионата ФВСА России и Фестиваля воздушно-силовой атлетики будет способствовать успешной социализации и эффективной самореализации молодого поколения, а также содействовать увеличению количества молодежи, ведущей здоровый образ жизни.