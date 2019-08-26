РИАМО - 26 авг. В Красногорске полицейские задержали подозреваемого в краже продуктов из магазина, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

«По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 23-летний уроженец Воронежской области. В настоящее время установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению на территории Красногорска. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого взяли под стражу.