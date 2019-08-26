РИАМО - 26 авг. Столичный суд обязал правительство города подобрать альтернативную площадку для акции, заявку на проведение которой подавала Либертарианская партия, сообщил заместитель секретаря московского руководящего комитета партии Игорь Ефремов.

Ранее мэрия Москвы не согласовала проведения акций оппозиции 31 августа в центре столицы.

«Наш иск частично удовлетворили. Решение об отказе признано незаконным, но наш маршрут не был автоматически согласован. Суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку. Готовим апелляцию», — написал Ефремов в Twitter.

Столичные власти ранее также отказались согласовывать сразу несколько заявок оппозиции на акции 24, 25 августа и 3 сентября.

Фигуранты дела о беспорядках в Москве признали вину в нападении на росгвардейцев>>