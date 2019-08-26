РИАМО – 26 авг. В городском округе Луховицы прошел День поля, в рамках мероприятия во время демонстрационного показа посеяли гибриды кукурузы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На демонстрационном показе посевов гибридов кукурузы в Луховицах участники и гости Дня поля ознакомились с сортами этой культуры российской и импортной селекции. Для показа подмосковным хозяйством «Пойма» было выращено 46 сортов кукурузы», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Участниками встречи стали председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Кашин, специалисты министерства, руководители районных органов управления АПК, сельскохозяйственных предприятий, фермеры, поставщики из России, Франции и других стран.

В начале мероприятия состоялся семинар, в нем приняли участие более 100 человек.

«В основе семинара состоялось обсуждение современных и перспективных технологий возделывания кукурузы на зерно и силос в условиях Московской области и других регионов страны. А также использование культуры в рационе кормления крупного рогатого скота», – отметил Разин.

Он добавил, что поставщики семян показали образцы гибридов кукурузы от раннеспелых до среднепоздних сроков созревания. Данные гибриды кукурузы обладают высоким потенциалом урожайности с комплексной устойчивостью к основным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, способные обеспечивать максимальную отдачу с каждого гектара поля.

Представители сельскохозяйственных предприятий и сельхозтоваропроизводители Подмосковья и других регионов РФ проявили интерес к новым гибридам.

«Итогом демонстрационного показа стало налаживание долгосрочных контактов для поставки высококачественных семян гибридов кукурузы. Эти меры позволят исключить попадание фальсифицированных семян на поля, как нашего региона, так и всей страны», – заключил министр.