РИАМО - 26 авг. Подмосковная спортсменка Анастасия Макарова выиграла две серебряные медали в юниорском первенстве мира по плаванию, которое проходило в столице Венгрии Будапеште с 20 по 25 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Она завоевала награды в заплыве на 200 метров брассом и в комбинированном эстафетном заплыве 4 по 100 метров.

«Награды были завоеваны как в командных, так и в личных дисциплинах, что говорит о высоком индивидуальном уровне готовности спортсменки. К тому же, награды такого высокого уровня являются свидетельством того, что подмосковная пловчиха является одной из сильнейших в мире», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что спортсменке есть над чем работать и куда стремиться, но не оставляет сомнений тот факт, что на последующих соревнованиях она сможет расти и раскрыть весь свой потенциал.

«Серебро покорилось ей в заплыве на 200 метров брассом. Показав время 2 минуты 24,39 секунды, она уступила 0,36 секунды еще одной спортсменки из России Евгении Чикуновой и оказалась быстрее представительницы Японии Меи Ишихара, пришедшей к финишу на 0,6 секунды позднее подмосковной спортсменки», – отметил министр.

Еще одна серебряная награда досталась Макаровой в комбинированном эстафетном заплыве 4 по 100 метров. В этой дисциплине первенствовала сборная США, оказавшаяся быстрее россиян, показавших время 4 минуты и 0,3 секунды, на 1,17 секунды, а на третьем месте расположились канадские пловцы, продемонстрировавшие результат на 2,87 секунды медленнее сборной России.