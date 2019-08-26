РИАМО - 26 авг. В Щербинке Номосковского административного округа до конца 2019 года планируют ввести в эксплуатацию новую детско-взрослую поликлинику, которая сможет обслуживать до 750 посетителей в смену, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строящаяся на улице Первомайская в Щербинке поликлиника создаст более 400 рабочих мест. Получить медицинскую помощь здесь смогут 750 пациентов за одну смену», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На данный момент уже заканчиваются внутренние отделочные работы, ведется монтаж инженерных систем.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, власти Москвы ведут планомерную работу по обеспечению Щербинки социальной инфраструктурой и улучшению транспортной доступности. Накануне был открыт дублер Остафьевского шоссе, который связал Щербинку и поселение Рязановское.