РИАМО - 26 авг. В Городском парке Красногорска прошел Экофест, его посетили более 1 тысячи человек, сообщается на сайте администрации городского округа.

Организаторы приготовили увлекательный экоквест, а также мастер-классы и развлекательную программу. На фестивале впервые в Подмосковье наглядно продемонстрировали один из трендов безотходного производства – капшеринг, систему аренды стаканов.

«Красногорск сегодня стал центром нового экологического движения, приятно видеть, как благодаря неравнодушным жителям, нашим активистам экопросвещение в нашем округе обретает новые интересные формы, - сказала глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Организаторы фестиваля - АНО «Экологичные ресурсы» и движение «Раздельный сбор Красногорск» при поддержке администрации городского округа и МАУК «Парки Красногорска».

В 2018 году экоактивисты Красногорска стали лауреатами специальной премии губернатора «Наше Подмосковье».