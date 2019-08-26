РИАМО - 26 авг. Московская областная прокуратура начала проверку после падения выставочного образца металлической двери на ребенка, ребенок госпитализирован, сообщается на сайте ведомства.

«По имеющейся информации на 5-летнего мальчика, находившегося в ТЦ со своим отцом, в одном из магазинов упал выставочный образец металлической двери. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Проведение проверочных мероприятий поручено Солнечногорской городской прокуратуре», — говорится в сообщении.

Обеспечивается надзор за процессуальной проверкой, проводимой следственным органом.

Пострадавшего ребенка доставили в столичную больницу на вертолете. Проверку после происшествия организовал и Следственный комитет.